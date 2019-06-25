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Новости. Общество
19:10, 25 Июня 2019
фото: EPA-EFE/MIGUEL A. LOPES

Владимир Кличко едва не пострадал на горящей яхте

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Испанская береговая охрана эвакуировала украинского боксера Владимира Кличко и его семью с горящей яхты недалеко от Балеарских островов.

Яхта направлялась с Ибицы на Майорку. Пожар вспыхнул ночью 22 июня. Силы пожарной службы Майорки полностью взяли ситуацию под контроль, пишет издание "РИА Новости". 

"Спасибо пожарным Майорки, а также нашей команде на борту. Все приложили максимальные усилия, чтобы взять ситуацию под контроль и доставить нас на землю как можно скорее", – цитирует издание слова Кличко.
 
По предварительным данным, пожар начался в машинном отсеке яхты, его причины пока не известны.

Служба спасения на море Испании, не называя имен, подтвердила изданию, что пожар на яхте действительно был. По ее данным, судно под испанским флагом UM7 нашли дрейфующим в десяти милях к юго-востоку от порта Адриано на Майорке.

 
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Комментарии

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