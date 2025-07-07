Владимиру Любарскому продлили арест еще на 2 месяца

Петрозаводский суд продлил меру пресечения экс-мэру города Владимиру Любарскому.

Сегодня, 16 июля, судья Денис Катанандов продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Любарскому, сообщает «Фактор».

Суд удовлетворил ходатайство следователя Александра Брюханова и прокурора Максима Геньбы, которые просили сохранить избранную ранее меру в виде содержания под стражей. По их мнению, оказавшись на свободе, обвиняемый может либо скрыться от суда, либо надавить на свидетелей.

Адвокат Александр Кукушкин просил избрать для подзащитного любую меру, не связанную с содержанием под стражей. Но ходатайство было отклонено.

Напомним, Любарский обвиняется по двум уголовным делам. Оба возбуждены по статье ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в период с 2017 по 2022 год он получил через посредника от представителей коммерческого предприятия взятку в общей сумме более 37 млн рублей. Добавим, что речь о предприятии «ДиетГрупп». Во втором деле, по версии следствия, в 2020 году чиновник через посредников получил взятку в особо крупном размере за преференции фирме, которая вела проектно-изыскательные работы в санатории «Марциальные воды». Он помогал при заключении договоров и решении других вопросов, связанных с ними.

Владимир Любарский прославился на посту мэра своими стихами, а в СИЗО он стал писать прозу. Так, его перу принадлежат былина о вомбате, который сдал бобра и рассказ о правдорубе. 6 мая он процитировал арабского поэта XI века Абу-Саида: «Лишь молчание могуче — всё же иное есть слабость». Отметим, что на сегодняшний день вину свою в преступлении Любарский не признает.