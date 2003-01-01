Владимиру Любарскому продлили срок содержания под стражей

Напомним, Любарский обвиняется по двум уголовным делам. Оба возбуждены по статье ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в период с 2017 по 2022 год он получил через посредника от представителей коммерческого предприятия взятку в общей сумме более 37 млн рублей. Добавим, что речь о предприятии «ДиетГрупп». Во втором деле, по версии следствия, в 2020 году чиновник через посредников получил взятку в особо крупном размере за преференции фирме, которая вела проектно-изыскательные работы в санатории «Марциальные воды». Он помогал при заключении договоров и решении других вопросов, связанных с ними.

Сторона обвинения просила сохранить избранную ранее меру в виде содержания под стражей. По их мнению, оказавшись на свободе, обвиняемый может либо скрыться от суда, либо надавить на свидетелей. Судья мнение учел. В итоге Владимир Любарский пробудет под стражей еще два месяца — до 18 ноября.

