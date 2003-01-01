Карельский спортсмен Владислав Ларин вернулся с международных стартов с медалями

«Золото» и «бронзу» завоевал Владислав Ларин на международных соревнованиях по тхэквондо в Перу и Корее.

Карельский тхэквондист Владислав Ларин вернулся с международных стартов с двумя наградами. В Перу прошел Панамериканский Кубок Президента, а в Южной Корее второй этап международной серии World Taekwondo Grand Prix Challenge 2025.

В Перу Владислав провёл три поединка против соперников из Перу, Мексики и США — и все завершил победами. Турнир имеет особую ценность: он даёт важные рейтинговые очки для отбора на Олимпийские игры 2028 в Лос-Анджелесе.

В Корее конкуренция была очень высокой: 5 боёв, десятки сильнейших тхэквондистов мира. В поединке за бронзу Влад одержал победу над Кейденом Каннингемом (Великобритания) — действующим серебряным призёром Олимпийских игр в Париже.

— Дорога, разница во времени и болезнь перед стартом осложнили подготовку. Но удалось собраться, показать характер и взять медали! — прокомментировал результаты Владислав Ларин.

Тренируют спортсмена Сергей Петров и Антон Котков. Напомним, в марте Владислав Ларин завоевал серебро на Международных соревнованиях в Болгарии.