Власть снизит налоги и упростит кредитование для предпринимателей

О поддержке малого и среднего бизнеса задумались в Москве и в Карелии

Государство намерено поддержать российских предпринимателей в условиях санкций. Причем, помощь будет оказываться как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Так, в Карелии была создана рабочая группа по экономике при Региональном штабе при Главе Карелии по регулированию вопросов экономики и финансов в условиях внешних санкций. На первом заседании решено снизить налоговые ставки для ряда организаций и предпринимателей.

— Отметим, что в настоящее время разработаны программы льготного финансирования Фонда развития промышленности Республики Карелия — под 5% годовых и Фонда по содействию кредитованию субъектов МСП РК — под 3% годовых, — сообщает сайт правительства республики.

Предложений по оказанию помощи бизнес-сообществу участники рабочей группы намерены отправить в федеральные органы власти и первому заместителю Председателя Правительства РФ Андрею Белоусову.

В свою очередь Андрей Белоусов на селекторном совещании с главами регионов и руководителями деловых объединений сообщил, что российский Кабмин разработал меры поддержки малого и среднего предпринимательства.

— Это снижение ответственности за нарушения валютного законодательства, смягчение административных процедур, введение моратория на возбуждение дел о банкротстве, а также увеличение лимита по Системе быстрых платежей Банка России, — цитирует Белоусова пресс-служба правительства РФ.

Меры должны быть реализованы регионами максимально быстро и поручил главам регионов создать специальные штабы по вопросам поддержки бизнеса.

Также российское правительство намерено переориентировать действующие меры поддержки для помощи предпринимателям. В частности, речь идет о корректировке программы кредитования в рамках отраслевого нацпроекта и о смягчении условий получения господдержки и доступа к электронной торговле для предпринимателей, занимающихся экспортом.

У России есть экспортные рынки, которые не только не закрылись, но и хотят расширять сотрудничество», — подчеркнула глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Кроме руководителей регионов, в селекторном совещании приняли участие представители Минфина, Минпромторга, Банка России, ФНС.