Власти Аргентины заявили о прекращении «родильного туризма» для россиян

Посол страны Виейра рассказал о том, что стало причиной изменения миграционной политики в отношении граждан РФ.

Россиянки, приезжающие на роды в Аргентину, больше не смогут подавать заявление на гражданство страны сразу после появления ребёнка на свет, заявил в интервью «РБК» посол республики в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра.

— Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе, — подчеркнул дипломат.

Теперь иностранцам, желающим получить аргентинское гражданство, необходимо будет предоставлять доказательства того, что у них есть законное и постоянное место жительства в республике, где они проживали не менее двух лет до подачи заявления на натурализацию.

Напомним, в период с 2022 по 2023 год в Аргентину прибыли порядка 23 тысяч россиян. При этом большинство из них сделали это только ради получения паспорта, который даёт право на безвизовые поездки в 170 стран мира, включая ЕС, Новую Зеландию и Японию.

— Некоторые собирались рожать детей в аргентинских государственных больницах или получать образование в государственных школах, а затем уехать, чтобы не платить налоги, а это источник финансирования услуг, — отметил Виейра.

При этом власти страны в целом не имеют ничего против миграции.

В настоящее время россияне могут без виз находиться на территории Аргентины не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.