Власти Беломорского округа и депутаты определились с источником средств на ремонт аварийного моста в Колежме

Мост в старинном поморском селе начнут ремонтировать за счет республиканского бюджета уже в этом году.
Администрация Беломорского муниципального округа согласовала с правительством Карелии источники финансирования ремонта моста в Колежме. До этого специалисты Управдора провели осмотр сооружения, которое еще в прошлом году оценивалось, как аварийное, и подготовили технические характеристики. Об этом сообщила глава округа Ирина Филиппова на своей странице в соцсети. Ранее мы писали об аварийном состоянии моста.
— Вопрос был проработан совместно с Министерством транспорта Республики Карелия — благодарю коллег за поддержку. На следующей неделе нам предстоит завершить работу над сметой и определиться с подрядной организацией, — пишет Ирина Филиппова.
Депутат Законодательного собрания Карелии Ирина Кузичева напомнила, что изначально мост в Колежме не вошел в список ремонтируемых за счет бюджета. Но парламентарии от Беломорского округа сразу договорились с руководителями министерств и Управтодора республики, что работы будут проведены в 2025 году за счет экономии, полученной на других объектах.
По словам депутата карельского парламента Ильи Раковского, вопрос планового перераспределения средств на ремонт моста в Колежме курирует премьер-министр правительства республики Андрей Сергеев. Очередной доклад ему об объеме необходимых средств и потенциальных подрядчиках глава администрации Беломорского округа Ирина Филиппова делала на этой неделе.
- Со стороны Законодательного собрания мы в течение лета прорабатывали с вице-премьером правительства Виктором Россыпновым источники возможной экономии средств для оперативного перенаправления в Колежму на ремонт аварийного моста. Сейчас в правительстве есть понимание по источнику финансирования начала работ, в ближайшие дни будет ясность по точной смете и дате проведения работ, — уточнил Илья Раковский.