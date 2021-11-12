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«Власти бездействуют, родники пустые»: поселок на юге Карелии двое суток остается без воды

Новости. Общество
17:13, 08 Января 2022
фото: группа «Лахденпохья навсегда»

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Жители поселка Ласанен в Лахденпохском районе Карелии написали в соцсетях об отсутствии воды.

«Блокадный Ласанен! Вот уже более 2-х суток в посёлке нет воды, мороз 22 градуса, власти бездействуют, родники пустые! Подвоза воды так и не организовано! Господа чиновники, ау!», - такое сообщение появилось в группе «Лахденпохья навсегда».


«Ситуация до понедельника не поменяется. Все ресурсы исчерпаны, нужны запчасти, которые ранее понедельника не купить. Поломка серьезная. Техники работали на выходных, но... с голыми руками даже волшебники не на все способны.

О ситуации все ответственные лица в курсе, с вечера 6-го января ищут варианты решения проблемы».

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