«Власти бездействуют, родники пустые»: поселок на юге Карелии двое суток остается без воды

Жители поселка Ласанен в Лахденпохском районе Карелии написали в соцсетях об отсутствии воды.

«Блокадный Ласанен! Вот уже более 2-х суток в посёлке нет воды, мороз 22 градуса, власти бездействуют, родники пустые! Подвоза воды так и не организовано! Господа чиновники, ау!», - такое сообщение появилось в группе «Лахденпохья навсегда».



«Ситуация до понедельника не поменяется. Все ресурсы исчерпаны, нужны запчасти, которые ранее понедельника не купить. Поломка серьезная. Техники работали на выходных, но... с голыми руками даже волшебники не на все способны.

О ситуации все ответственные лица в курсе, с вечера 6-го января ищут варианты решения проблемы».