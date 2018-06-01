Власти дадут деньги самым успешным районам Карелии

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Новый механизм стимулирования муниципалитетов предполагается ввести в республике с 2019 года.
Министерство финансов республики внесло на рассмотрение в правительство Карелии проект Методики распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям.
Указанные трансферты предполагается направлять на стимулирование органов местного самоуправления за достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов, собираемых на территории муниципальных районов.
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