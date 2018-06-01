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Новости. Общество
09:36, 01 Июня 2018

Власти дадут деньги самым успешным районам Карелии

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Новый механизм стимулирования муниципалитетов предполагается ввести в республике с 2019 года.

Министерство финансов республики внесло на рассмотрение в правительство Карелии проект Методики распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям.

Указанные трансферты предполагается направлять на стимулирование органов местного самоуправления за достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов, собираемых на территории муниципальных районов. 

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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