Власти держат под контролем ситуацию с ложным минированием школ Петрозаводска

Все сообщения оперативно проверяются, ни одна из угроз не подтвердилась.

В Министерстве образования Карелии прокомментировали волну сообщений о якобы угрозе минирования, которые в последнее время поступали в школы Петрозаводска. Руководство учебных заведений в таких случаях всегда следует инструкциям, заявил на своей странице в VK министр Роман Голубев.

«Дети и сотрудники были эвакуированы, на место выехали правоохранительные службы, которые провели проверку зданий. Ни одна из угроз в настоящий момент не подтвердилась. Злоумышленники намеренно пытаются создать панику и используют для этого самые бесчеловечные методы», - написал Голубев о последствиях очередной массовой рассылки, которую петрозаводские школы получили в конце прошлой недели.

Министр добавил, что власти принимают все необходимые меры и держат ситуацию под контролем.

«Каждое обращение фиксируется и проверяется. Угрозы не подтвердились, просим граждан проявлять бдительность и, главное, сохранять спокойствие», - прокомментировали ситуацию в региональном МВД.