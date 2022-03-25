Власти добиваются отмены безлимитных тарифов на интернет

Новости. Общество
15:28, 29 Марта 2022
фото: © Андрей Любимов / РБК
Минцифры направило операторам мобильной связи рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах.
Как сообщает РБК, об этом говорится в письме министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.
Также в письме рекомендуется «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов, предусмотрев «разумное сокращение таких объемов».
В письме объясняется, что это необходимо для обеспечения исполнения указа президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России» в части «надлежащего функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи», обеспечения равномерной нагрузки на сеть.
Минцифры подтвердило рассылку письма.
«В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — сказал представитель министерства.
Минцифры направило операторам мобильной связи рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах. Об этом говорится в письме министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили три источника на телекоммуникационном рынке). Также в письме рекомендуется «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов, предусмотрев «разумное сокращение таких объемов».
В письме объясняется, что это необходимо для обеспечения исполнения указа президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России» в части «надлежащего функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи», обеспечения равномерной нагрузки на сеть.
Минцифры подтвердило рассылку письма. «В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — сказал представитель министерства.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/03/2022/6241eb729a79471262d1f647?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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