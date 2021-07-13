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Власти еще одного российского региона ограничивают прием туристов

Новости. Общество
19:30, 13 Июля 2021
фото: © Виталий Тимкив/ТАСС

Заселиться в отели Адыгеи теперь можно будет только при предъявлении сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Адыгея вводит требование об обязательном предъявлении сертификата о прививке или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус для туристов, заселяющихся в гостиницы, и работников туротрасли, сообщается во вторник на сайте правительства республики. Об этом пишет Интерфакс.

Требования о подтвержденном иммунитете или наличии отрицательного ПЦР-теста будут предъявляться к туристам, заселяющимся в гостиницы региона (за исключением детей до 16 лет), а также к работникам туристической отрасли, «к сотрудникам и посетителям спортивных комплексов и фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги населению», говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве подтверждения кроме отрицательного ПЦР-теста и сертификата о вакцинации подойдет также справка о перенесенном заболевании.

Эти же требования будут предъявляться участникам мероприятий, которые будут проводить органы государственной власти республики, органы местного самоуправления и подведомственные им учреждения. Проведение других массовых культурно-досуговых, зрелищных, спортивных мероприятий и свадеб под запретом.

Также из-за роста заболеваемости COVID-19 в республике предприятия и организации всех форм собственности, оказывающие услуги населению, к 19 июля должны начать допускать к работе с людьми только сотрудников, не более полугода назад переболевших или привившихся против новой коронавирусной инфекции и имеющих соответствующий сертификат.

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