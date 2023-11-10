Власти Финляндии объяснили причину запрета проезда из России на велосипедах

Заместитель командующего пограничной службой объяснил, почему было решено бороться с велосипедистами.

Заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари объяснил причину запрета въезжать в страну из России на велосипедах. Об этом сообщила Лента.ру со ссылкой на финскую государственную телерадиокомпаную Yle.

По словам Луккари, данным способом передвижения между странами часто пользовались нелегальные иммигранты. «За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление… Когда было замечено, что велосипедистов становится все больше, было решено бороться с этим явлением», — сообщила общественная телерадиовещательная корпорация.

Ранее в ноябре в Финляндию отказались пускать россиян на велосипедах. Пограничная охрана запретила въезд на территорию страны на данном виде транспорта через пункты пропуска Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа.