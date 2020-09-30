Смягчение карантинных мер затронет владельцев недвижимости и тех, у кого возникли неотложные личные обстоятельства.

Власти Финляндии облегчили въезд в страну для части россиян, который по-прежнему закрыт из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как сообщила финская телекомпания Yle, смягчение карантинных мер затронет, в частности, тех, у кого возникли неотложные личные обстоятельства. К ним относятся рождение ребенка, тяжелая болезнь близкого родственника, собственная свадьба и даже устойчивые партнерские отношения. Правда, необходимость поездки потребует документального подтверждения на границе.

Кроме того, на въезд в Финляндию могут рассчитывать и владельцы недвижимости, если она нуждается в ремонте или других срочных работах. О возобновлении туристических поездок между двумя странами речь пока не идет.