По словам финского политика Армандо Мема, в стране никогда ещё не были так сильны антироссийские настроения.

Руководство Финляндии обсуждает вопрос о тайном размещении на территории страны ядерного оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на члена финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

— Отношения [между Россией и Финляндией] не улучшатся до следующих парламентских выборов, где что-то может измениться, но, вероятно, ненамного. Я не думаю, что есть какая-либо вероятность того, что отношения смогут вернуться на прежний уровень, по крайней мере, при нынешнем мышлении и пропаганде в средствах массовой информации. Нынешнее руководство [Финляндии] тайно рассматривает возможность размещения ядерного оружия. Президент [Александр] Стубб некоторое время назад заявил, что Финляндия может разместить ядерное оружие, поскольку теперь является полноправным членом НАТО, — сказал политик.

По его мнению, в стране никогда ещё не были так сильны антироссийские настроения. Однако, несмотря на это, «образованные финны» по-прежнему придерживаются исторически нейтрального взгляда на происходящее на международной арене.

Напомним, Финляндия вступила в НАТО в 2023 году.

В ноябре 2025 года стало известно, что национальная группа оборонных и охранных технологий Summa Defense Oy совместно с украинскими партнёрами планирует открыть завод по производству беспилотных летательных аппаратов для снабжения ВСУ и других стран-членов Североатлантического альянса.