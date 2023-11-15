Власти Финляндии предупредили о закрытии границы сегодня, 16 ноября

Финские власти планируют закрыть пропускные пункты на границе с Россией.

Финские власти планируют закрыть пропускные пункты на границе с Россией в четверг, 16 ноября, сообщают Helsingin Sanomat и Ilta-Sanomat со ссылкой на источники. Об этом пишет РБК.

Издания отмечают, что сегодня должна была состояться пресс-конференция главы МВД Мари Рантанен с объявлением принимаемых ограничительных мер, однако она была отменена. По данным источников Helsingin Sanomat, причиной стало ухудшение ситуации на границе, в связи с чем власти решили подготовить более жесткие ограничения к завтрашнему дню.

Ilta-Sanomat пишет, что правительство как минимум закроет пограничные пункты и ограничит движение по границе. «В связи с изменившейся ситуацией мы решили принять более жесткое решение, чем предполагалось, и предложение по нему должно быть зафиксировано завтра. Завтра пройдет, все уже согласовано», — рассказал один из источников газеты.

На данный момент неясно, планируется ли закрыть все или часть пунктов пропуска на восточной границе, пишут издания.

На границе Финляндии и России действует девять КПП. Полковник Главного штаба Пограничной службы Финляндии Микко Лехмус отмечал, что количество тех, кто просит убежища у финских властей, кратно выросло в последнее время. Въехать в Финляндию через границу с Россией пытаются в основном выходцы из стран Африки и Ближнего Востока — в первую очередь Йемена, Ирака и Сомали, говорил он.

В связи с ростом числа прибывающих, которые запрашивают убежища, финские власти решили ввести ограничительные меры. Хельсинки отмечали, что многие из них не имеют необходимых документов для въезда в страну. Из-за этого с 15 ноября Финляндия запретила въезд на свою территорию на велосипедах через автомобильные КПП «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» (соответствуют пунктам «Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» с российской стороны).