Власти Финляндии приняли решение по закону о выдворении на границе с Россией

Финский парламент на полтора года продлил действие закона о выдворении.

Парламент Финляндии на полтора года, до конца 2026, продлил срок действи так называемого закона о выдворении, сообщает издание Yle*.

«За» продление действия закона проголосовали 168 депутатов, «против» — 29 парламентариев.

Закон был принят в 2024 году. Он позволяет отказывать в убежище практически любому просителю на границе с Россией. Как уточняют в Финляндии, закон должен предотвратить т. н. «направляемую миграцию» со стороны России. При этом по факту он ещё ни разу не применялся.

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