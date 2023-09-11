Власти Финляндии прокомментировали решение по конфискации автомобилей с российскими номерами

Финские СМИ передают комментарий МИДа страны относительно россиян, въезжающих в страну на личных автомобилях.

Как пишет ТАСС, въезд автомобилей с российской регистрацией в Финляндию по-прежнему разрешен, им не грозит конфискация в соответствии с ранее распространенными разъяснениями Еврокомиссии. Об этом сообщил финский телерадиоканал Yle со ссылкой на комментарий внешнеполитического ведомства страны.

«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — отметила глава ответственного за соблюдение санкционного режима отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара.

По ее словам, новостные заголовки о конфискации машин «не соответствуют действительности».

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе «автомобилей с общим числом мест менее 10». Еврокомиссия подчеркивает, что «не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим». В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.