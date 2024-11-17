Власти Франции опровергли информацию о разрешении наносить ракетные удары по России

Глава МИД Франции уточнил, что такое разрешение лишь рассматривается, а опубликовавшее эту информацию издание Le Figaro удалило заметку.

Франция все еще рассматривает возможность разрешить Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Жан-Ноэль Барро, передают «Известия» со ссылкой на Reuters.

«Мы открыто заявили, что это вариант, который мы рассмотрим <…>. Так что ничего нового, с другой стороны», — сказал он журналистам перед встречей министров Евросоюза в Брюсселе.

Вечером 17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Reuters после публикации NYT сообщил, что Киев планирует нанести первые удары вглубь РФ с использованием западных дальнобойных ракеты в ближайшие дни.

Французское издание Le Figaro писало, что Франция и Великобритания тоже разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow. 18 ноября материал был отредактирован — газета удалила этот отрывок.

18 ноября глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД и министры обороны Евросоюза обсудят 18–19 ноября отмену ограничений на удары вглубь России. По его словам, в случае если страны не придут к общей договоренности по вопросу разрешения ударов по территории России, «каждая страна будет делать то, что сочтет правильным».