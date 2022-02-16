Власти города Карелии просят автомобилистов не садиться за руль из-за снегопада

Администрация Костомукши предложила водителям не садиться за руль из-за сложных погодных условий.

Власти Костомукшского городского округа призвали водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Причиной является сложная ситуация на дорогах из-за сильного снегопада на протяжении трёх суток. Об этом информирует паблик местной власти.

Сообщается, что ситуация на дорогах остается сложной. Власти предлагают горожанам из соображений безопасности пользоваться общественным транспортом.

В первую очередь производится механизированная уборка от снега на магистральных дорогах и тротуарах, а также на подъездах к социально-значимым объектам. В течение дня коммунальные службы продолжат расчищать город от выпавшего снега.

Власти Костомукши просят горожан освободить внутриквартальные проезды от транспорта в связи с круглосуточной работой крупногабаритной техники.