Власти города в Карелии обещают начать интенсивный отлов собак

В Костомукше местные власти призывают владельцев домашних животных прекратить выпускать их одних на улицу: начинается интенсивный отлов.

Администрация Костомукшского городского округа информирует, что с полуночи 7 апреля и до конца месяца на территории округа будет осуществляться интенсивный отлов безнадзорных животных. Наиболее активные мероприятия по отлову планируются в районах ИЖС, особенно в п. Контокки.

«Убедительная просьба проявить внимание к своим питомцам и не оставлять их без присмотра. Напоминаем! Самовыгул наносит вред не только самому питомцу. Любая собака, оставшаяся без надзора хозяев, является потенциальной опасностью для людей, а также других животных», — говорится в сообщении.