Власти готовятся построить дом для переселенцев на Старой Кукковке в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков предоставил компании "Карелстроймеханизация" право на заключение договора аренды земли на Старой Кукковке для строительства дома для переселенцев из "аварийки".

Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому акционерное общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация" получает право на заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов для реализации инвестпроекта по строительству многоквартирного дома на Старой Кукковке, в котором не менее 95% площади жилья будет предоставлено переселенцам из аварийного жилья.

Текст распоряжения размещен на сайте правительства республики. В документе указан кадастровый номер участка, где предполагается строительство.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".