15:29, 05 Февраля 2019
Власти готовы освободить население от обязанности снимать показания с счетчиков
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Законопроект, предполагающий избавление жителей Российской Федерации от обязанности следить за правильностью показаний счётчиков воды, подготовил Росстандарт (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии).
"Мы (Росстандарт) будем вэтом году (2019 году) инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство", – сказал глава ведомства Алексей Абрамов
По его словам, данную инициативу также поддерживают Минпромторг, Минстрой и Минэкономразвития.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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