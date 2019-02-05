Власти готовы освободить население от обязанности снимать показания с счетчиков

Законопроект, предполагающий избавление жителей Российской Федерации от обязанности следить за правильностью показаний счётчиков воды, подготовил Росстандарт (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии).

"Мы (Росстандарт) будем вэтом году (2019 году) инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство", – сказал глава ведомства Алексей Абрамов

По его словам, данную инициативу также поддерживают Минпромторг, Минстрой и Минэкономразвития.

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