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Власти хотят отменить оплату отопления летом

Новости. Общество
16:44, 20 Апреля 2022
фото: © Антон Вергун/ТАСС

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Минстрой России предложил перейти на оплату отопления в течение отопительного периода, а не всего календарного года.

«Проектом постановления предусматривается повсеместный переход на способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода (за исключением города Москвы), который должен быть завершен до 1 января 2024 года», — говорится в пояснительной записке, которую цитирует ТАСС.

До 2024 года региональные власти смогут сами выбрать оптимальное время для перехода, а также дату начала применения нового порядка оплаты: с начала отопительного периода или с начала следующего календарного года.

При этом регионы должны будут принять решения в отношении всех или отдельных муниципалитетов заблаговременно — не менее чем за три месяца до начала применения нового порядка расчета, то есть не позднее 1 октября 2023 года.

Предполагается, что корректировка платы за отопление может быть предъявлена гражданам до 1 июня года, следующего за годом приятия решения о корректировке. Кроме того, предлагается предоставить россиянам беспроцентную рассрочку на три месяца на оплату размера корректировки в заявительном порядке.

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