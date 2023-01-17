Власти хотят построить швейную фабрику для уволенных сотрудников предприятия в Карелии

Правительство Карелии проводит переговоры об открытии швейной фабрики по производству спецодежды в Костомукше, где в конце 2022 года произошло сокращение работников предприятия «АЕК».

Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев.

«Мы планируем создать альтернативное производство, где мог бы использоваться преимущественно женский труд, в том числе тех сотрудников, которые высвобождены — на „АЕК“ в основном работали женщины. Мы сейчас проводим переговоры по строительству швейной фабрики в Костомукше, где могли бы высвобожденные работники быть задействованы. <…> Пока прорабатывается такой проект с одной из крупнейших российских компаний», — сказал собеседник агентства.

В сохранении предприятия и квалифицированных работников заинтересованы в Карелии, а также российские автопроизводители. По словам Ермолаева, предложения о сотрудничестве есть от компаний «Автоваз», «Москвич», «Камаз» и других.