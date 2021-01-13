Власти хотят ужесточить контроль за сдачей жилья в аренду в России: цены могут вырасти

Чиновники планируют усилить контроль за сдачей жилья в аренду и вывести наемные площади из "серой зоны".

До конца 2021 года Минстрой внесет в Госдуму законопроект о создании условий для формирования рынка частного наемного жилья в стране.

Планируется запуск информационной системы учета договоров найма жилья, а также обеспечение условий для создания жилищного фонда коммерческого использования путем организации благоприятного налогового режима.

В законопроект могут включить договор найма для защиты прав потребителя, создание реестра наймодателей и агрегатора — компанию, которой собственники квартир будут поручать вести отношения с нанимателями.

Как считают эксперты, новые правила могут отразиться на стоимости аренды жилья.

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