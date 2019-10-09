Власти и профсоюзы в Карелии ждут от бизнеса обязательств по "северным" надбавкам молодежи

Правительство, профсоюзы и Союз работодателей Карелии приступили к разработке проекта соглашения о выплате "северных" надбавок и районных коэффициентов молодым специалистам с первого дня работы.

Как сообщили в Управлении труда и занятости Карелии, разработкой проекта занимается межведомственная рабочая группа.

"Рабочей группе до 31 декабря предстоит разработать проект соглашения о выплате процентной надбавки молодежи в полном размере с первого дня работы", - говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".