Власти и железнодорожники решили проблему с транспортом жителей поселка в Карелии

Жители поселка Леппясюрья добились того, что на их станции будет останавливаться поезд.

С 25 января поезд будет останавливаться на станции Леппясюрья. Прежде жители населенного пункта жаловались на транспортные проблемы. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсети.

Губернатор пояснил, что ранее жители поселка, находящегося в Суоярвском районе, заявляли, что у них на станции не останавливается поезд.

«Ещё вчера при подготовке к совещанию поднял данный вопрос перед руководством пассажирских перевозок ОАО „РЖД“, и вот меньше чем через сутки получил ответ — с 25 января поезд будет останавливаться на станции Леппясюрья. Может, это и не самый значимый вопрос, поднятый на совещании, но не для сотен жителей удалённого карельского посёлка», — заявил Артур Парфенчиков, подводя итоги совещания по социально-экономическому развитию Суоярвского района.

Ранее была объявлена предварительная дата запуска новых пассажирских ж/д рейсов на севере Карелии.