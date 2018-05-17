Власти ищут ямы на дорогах Петрозаводска, которые появились после земляных работ

Сотрудники мэрии Петрозаводска выявляют места некачественного восстановления благоустройства после земляных работ, в отношении организаций-подрядчиков составлено более 20 претензий.

"Наиболее характерный выявляемый дефект - просадка асфальтобетонного покрытия вследствие его некачественной укладки", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

По данным мэрии, на работы по восстановлению благоустройства устанавливаются гарантийные сроки. При обнаружении дефектов в адрес подрядчиков направляются претензии с требованием об устранении нарушений. В случае невыполнения требований подаются иски в суд.

Чиновники уже проверили места прошлогодних земляных работ в районах Первомайского и Октябрьского проспектов, на Зареке и Кукковке. Выявлено более 20 фактов некачественно произведенного благоустройства. Обследование будет продолжено в других районах города.