Власти изучат спрос бизнесменов на аренду госимущества по ставке один рубль

Министерство экономического развития и промышленности Карелии проводит опрос среди предпринимателей, чтобы выяснить, в каких формах имущественной поддержки они нуждаются.

Например, у предпринимателей спрашивают, хотели бы они получить в аренду государственное или муниципальное имущество, требующее реконструкции за счет арендатора на льготных основаниях (ставка 1 рубль).

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