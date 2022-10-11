890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
В Петрозаводске директор компании пошел на коммерческий подкуп ради победы на аукционе
24.10.2022 12:33
Экс-глава Минтранса Карелии: «Ваша честь, я желаю вам мужества»
24.10.2022 13:41

Власти Карелии будут платить деньги за легализацию дачных домов их владельцам

Новости. Общество
10:27, 25 Октября 2022
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Владельцы жилых построек на территориях дачных кооперативов будут получать компенсации за их постановку на кадастровый учет в Карелии.

Об это сообщил сегодня на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии заместитель министра строительства Виталий Сергеев.

Он представил проект закона, согласно которому жители Карелии, поставившие индивидуальные жилые дома на кадастровый учет, будут получать компенсацию расходов на оплату услуг кадастровых инженеров. Размер компенсации составит не более 50% от стоимости услуг либо не более 5 тыс. рублей.

По словам Сергеева, этот законопроект будет стимулировать регистрацию дачных домов в качестве объектов индивидуального жилищного строительства.

«Данная мера будет востребована с точки зрения легализации, постановки на учет домов на территории СНТ, формирования объектов индивидуального жилищного строительства. То есть это регистрация, постановка на кадастровый учет и все вытекающие события, связанные налогооблагаемой базой», — пояснил Сергеев.

Он также уточнил, что компенсации будут выплачиваться определенным категориям граждан — пенсионерам, многодетным семьям, педагогам, медработникам и ветеранам боевых действий. Чтобы получить право на выплату, они должны зарегистрировать право собственности на дома в период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года.

Депутаты поддержали проект закона.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.10.2022, 08:20
В Карелии реконструируют два пункта пропуска на границе с Финляндией
19.10.2022, 12:15
На портале Госуслуг мошенники взломали личные кабинеты жителей Карелии и набрали кредитов
18.10.2022, 10:29
В Финляндии пригрозили отобрать имущество у россиян
24.10.2022, 15:37
Самые безлюдные районы Карелии: где плотность населения составляет менее 1 человека на кв. километр
18.10.2022, 11:21
Жительница Петрозаводска: «Торговцы ряпушкой топчут ногами кустики, получая прибыль»
21.10.2022, 06:40
Рота мобилизованного директора ЕДДС Петрозаводска Измайлова отправится в зону спецоперации

Аналитика

Сегодня 09:00
Капитал
Миллиард на борьбу с мусором
Компания «Карельский экологический оператор» собирается покрыть территорию Карелии сетью мусороперегрузочных площадок и потратить на это почти миллиард рублей.
Экс-глава Минтранса Карелии: «Ваша честь, я желаю вам мужества»
24.10.2022 13:41
Развитие Кургана продолжится с учетом мнения ученых
21.10.2022 17:09
Почему у нас не будет связи, как в Норвегии?
21.10.2022 13:49
Чем опасен варикоз, если его не лечить?
21.10.2022 12:42
Евгений Воскобойников: «У строителей такая профессия — мы оставляем о себе память на многие годы».
21.10.2022 09:02
Коммунальная чистка
18.10.2022 10:20
Санкции ударили по-живому
14.10.2022 16:01
Вся аналитика

Чтиво

24.10.2022 13:22
Уроки выживания
Удар по желудку
Как стрессы влияют на болезни желудочно-кишечного такта, и что с этим делать — советы опытного врача-гастроэнтеролога из Петрозаводска в рубрике «Уроки выживания».
«Дом культуры»: уютное арт-пространство для всей семьи
14.10.2022 16:00
Этнологическая экспертиза Баренц-региона
13.10.2022 10:07
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.