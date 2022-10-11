Власти Карелии будут платить деньги за легализацию дачных домов их владельцам

Владельцы жилых построек на территориях дачных кооперативов будут получать компенсации за их постановку на кадастровый учет в Карелии.

Об это сообщил сегодня на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии заместитель министра строительства Виталий Сергеев.

Он представил проект закона, согласно которому жители Карелии, поставившие индивидуальные жилые дома на кадастровый учет, будут получать компенсацию расходов на оплату услуг кадастровых инженеров. Размер компенсации составит не более 50% от стоимости услуг либо не более 5 тыс. рублей.

По словам Сергеева, этот законопроект будет стимулировать регистрацию дачных домов в качестве объектов индивидуального жилищного строительства.

«Данная мера будет востребована с точки зрения легализации, постановки на учет домов на территории СНТ, формирования объектов индивидуального жилищного строительства. То есть это регистрация, постановка на кадастровый учет и все вытекающие события, связанные налогооблагаемой базой», — пояснил Сергеев.

Он также уточнил, что компенсации будут выплачиваться определенным категориям граждан — пенсионерам, многодетным семьям, педагогам, медработникам и ветеранам боевых действий. Чтобы получить право на выплату, они должны зарегистрировать право собственности на дома в период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года.

Депутаты поддержали проект закона.