Власти Карелии будут сносить незаконные туробъекты, если их владельцы откажутся от легализации

Работа по легализации незаконных отелей, гостевых домов и других туристических объектов, которой занимаются власти Карелии, продлится до конца года, а потом их начнут сносить.

Такое распоряжение дал глава республики Артур Парфенчиков на сегодняшнем совещании по вопросам социально-экономического развития Лахденпохского района, где расположено множество незаконных туробъектов.

По словам губернатора, с 2018 года власти республики помогают владельцам таких построек их узаконить, но теперь пора «поставить точку».

«Если к концу этого года у нас останутся объекты, незаконно расположенные на земельных участках, если владельцы не будут готовы к работе в правовом русле, давайте инициировать снос этих объектов… Мы пытаемся помочь людям, сохранить то, что уже сделано, но сохранить в правовом поле, чтобы это работало на экономику района и республики, чтобы люди там работали, защищенные Трудовым кодексом. Уже три или четыре года мы этой работой занимаемся, все очень сложно, много бюрократических процедур. Но давайте уже поставим точку в этом году. Это будет хороший урок другим… Мы должны стараться сохранить каждую усадьбу, каждый дом, каждый объект, но это возможно тогда, когда есть движение навстречу. Если такого движения нет, значит остается только один путь – ликвидация этого объекта», - сказал губернатор.