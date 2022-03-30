Власти Карелии дадут предпринимателям гранты на строительство гостевых домов в национальном стиле

Предприниматели в сфере туристического бизнеса в Карелии в этом году впервые начнут получать гранты из бюджета на строительство гостевых домов в национальном карельском стиле.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» руководитель Управления по туризму республики Анна Борчикова.

Она сформулировала основные требования к проектам.

«Здание должно быть в этно-стиле, направленном на возрождение наших карельских традиций. Это одно из условий. Соответственно, место, где можно питаться, и в данном ресторане, либо это будет кафе, обязательно наличие национальной кухни. То есть, это такие объекты, которые должны знакомить гостя с культурой Республики Карелия», - пояснила Борчикова.

По ее словам, оценивать соответствие проекта этим условиям будет конкурсная комиссия, в которую войдут представители министерства культуры и Управления по охране объектов культурного наследия.

Первый конкурсный отбор планируется объявить в конце апреля. В результате будут отобраны 5 проектов, каждый из которых получит по 3 млн рублей.