Власти Карелии дают бизнесу рубль, а получают обратно в бюджет три, подсчитал Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков оценил эффективность государственной поддержки инвесторов в республики.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

По его словам, Карелия в лидерах по Северо-Западу и в семерке лучших по стране по инвестированию в основной капитал. За пять лет этот показатель увеличился в 1,6 раза. В 2,5 раза вырос и объем внебюджетных инвестиций.



«Сегодня у нас более 200 действующих инвестпроектов и еще два десятка — в работе. Помогаем предприятиям субсидиями и льготными займами, оказываем инфраструктурную поддержку. По итогам реализации всех проектов мы рассчитываем получить 10 тысяч новых рабочих мест.

Когда объезжаю предприятия, вижу — и купленные с нашей помощью станки, и занятых на производстве людей. Каждый рубль, предоставленный в виде субсидии инвестору, уже в первый год отдает республиканскому бюджету 3 рубля», — подсчитал губернатор.

По его мнению, «почивать на лаврах пока рано».

«Поставил коллегам задачу — продолжить работу. В этом году планируем ввести в эксплуатацию два технопарка, организовать на территории республики Карелфорум по камнеобработке, а в 2024 году — завершить строительство цифровой верфи на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе», — добавил Парфенчиков.