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Новости. Общество
10:42, 18 Июля 2018

Власти Карелии до 2020 года собираются построить в республике 12 мостов и одну автодорогу

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Федеральная целевая программа подготовки к 100-летию Карелии предусматривает строительство с 2018 по 2020 годы 12 железобетонных мостов, одной улицы в Петрозаводске и автодороги в Медвежьегорском районе.

Власти Карелии до 2020 года потратят 2,4 млрд. рублей на строительство дорог и мостов.

Как сообщила пресс-служба Минтранса Карелии, на 2018-2019 годы запланировано строительство автодороги Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа, 106 км – Больничный и автодороги к промышленному парку "Надвоицы" в Сегежском районе.

До 2020 года планируется строительство 12 железобетонных мостов взамен существующих деревянных. Кроме того, предполагается реконструкция двух мостов.

Подробнее о том, где и что планируют построить, читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2018-07-18 14:28:47
До 2020 г. можно обещать смело. Забудут.
Я вообще бы не публиковал такие материалы, если четко не названы объемы работ, сроки, и, самое главное, - лицо, персонально отвечающее за выполнение. Надоели фантазии и пустые обещания.
баян
2018-07-18 14:18:27
собираться это еще не значит что построят.У на любят обсуждать об том что не сделают
Max
2018-07-18 12:58:35
И что? в прошлом году карельские власти доблестно протянули с освоением и в итоге вернули 340 млн. рублей в федеральный бюджет (безвозвратно) на реконструкцию Лососинского шоссе. Сейчас уже июль, а они только о планах на 2018 год начинают разговаривать!!!
Кирюха непутёвый
2018-07-18 11:13:32
Не уверен в этом.....поживём увидим .......сами бы досидели бы при должностях до 2020 года .
Гость
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