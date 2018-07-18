Власти Карелии до 2020 года собираются построить в республике 12 мостов и одну автодорогу

Федеральная целевая программа подготовки к 100-летию Карелии предусматривает строительство с 2018 по 2020 годы 12 железобетонных мостов, одной улицы в Петрозаводске и автодороги в Медвежьегорском районе.

Власти Карелии до 2020 года потратят 2,4 млрд. рублей на строительство дорог и мостов.

Как сообщила пресс-служба Минтранса Карелии, на 2018-2019 годы запланировано строительство автодороги Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа, 106 км – Больничный и автодороги к промышленному парку "Надвоицы" в Сегежском районе.

До 2020 года планируется строительство 12 железобетонных мостов взамен существующих деревянных. Кроме того, предполагается реконструкция двух мостов.

Подробнее о том, где и что планируют построить, читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".