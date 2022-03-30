Власти Карелии добились, чтобы женщин-предпринимательниц не лишали детских пособий

Начинающих предпринимательниц, которые получили бюджетные гранты для создания бизнеса, больше не будут лишать права на детские пособия.

Об этом сообщила карельский бизнес-омбудсмен Елена Гнетова.

Ей поступали жалобы от женщин-предпринимательниц, которым министерство социальной защиты Карелии отказало в выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Органы соцзащиты мотивировали свои отказы тем, что женщинам выплатили бюджетные субсидии на создание бизнеса, а это привело к увеличению среднедушевого дохода семьи выше уровня, который позволяет получать детские пособия.

Бизнес-омбудсмен обращалась к главе Карелия, депутатам парламента республики и федеральному уполномоченному по защите прав предпринимателей.

Они направили обращения в адрес правительства Российской Федерации, которое согласилось внести изменения в свое постановление, регламентирующее расчет среднедушевого дохода семей. Теперь гранты, субсидии и другие поступления, полученные в денежной форме, имеющие целевой характер расходования и предоставляемые в рамках поддержки предпринимательства, не учитываются при расчёте среднедушевого дохода семьи, пояснила Гнетова.