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Власти Карелии добились изменений в расчете федеральной поддержки здравоохранения

Новости. Общество
18:46, 11 Октября 2023
фото: © Заксобрание Карелии

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Благодаря работе с Москвой, в 2024 году Карелия получит дополнительные 2,2 млрд рублей на территориальную программу обязательного медицинского страхования.

Как на своей странице в соцсети написал председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович, в следущем году Карелия получит дополнительные 2,2 млрд рублей на территориальную программу обязательного медицинского страхования (ОМС) за счет введения специального коэффициента. Он учитывает плотность населения региона.

«В очередной раз убеждаюсь, что только вместе, только сообща, можно решить важные для региона задачи. Изменения методики расчета федеральной субвенции на ОМС мы добивались вместе с главой республики Артуром Парфенчиковым, правительством и Минздравом республики», — подчеркнул спикер карельского парламента.

По его словам, к этому вопросу подключилась депутат Госдумы Валентина Пивненко.

«Направляли обращения, акцентировали внимание на необходимость внесения точечных изменений для расчета федеральной поддержки. Нас услышали. Для Карелии это очень важно, учитывая низкую плотность жителей на территории, большие расстояния между населенными пунктами», — отметил Шандалович.

О том, что это решение будет способствовать укреплению территориальной программы обязательного медицинского страхования, за которой стоит оказание медпомощи жителям Карелии, говорили на рабочей встрече с председателем контрольно-счетной палаты Карелии Алексеем Дороховым.

Он представил итоги экспертизы территориальной программы ОМС и рассказал, как велась работа аудиторов в этом направлении.

«Отмечу, что за последние годы в сфере здравоохранения Карелии произошли существенные положительные изменения: строятся новые амбулатории и ФАПы, закупается новое оборудование, активно привлекаются кадры. И для того, чтобы сохранить эту динамику, важно принимать выверенные и оперативные решения, которые основаны на взаимодействии законодательной и исполнительной власти», — заключил парламентарий.





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