Власти Карелии добиваются запрета отключать предприятиям электричество за долги

Поставщикам электроэнергии будет запрещено ограничивать электроснабжение предприятий за долги, если правительство России согласится с инициативой властей Карелии.

Она обсуждалась на встрече главы республики Артура Парфенчикова с представителями бизнеса.

Сейчас поставщик имеет право ограничить режим потребления электроэнергии, если потребитель допустил задолженность или нарушил обязательства по предварительной оплате. В связи с этим возникает риск начисления неустойки и последующего отключения.

Руководитель республики поручил региональному министерству строительства, ЖКХ и энергетики подготовить обращение к правительству России с предложением внести изменения в соответствующее постановление, чтобы исключить возможность ограничения подачи электроэнергии.

«Мы сейчас должны всячески способствовать, чтобы наше производство не останавливалось», — приводит слова Парфенчикова пресс-служба правительства.