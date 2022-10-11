Власти Карелии допускают перевод школ с муниципального на республиканский уровень

Школы, которые содержатся за счет муниципальных бюджетов, могут быть переведены на финансирование из республиканской казны в Карелии.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Юрий Шабанов.
Он прокомментировал проект федерального закона, который предусматривает содержание школ за счет региональных бюджетов.
«Это право, а не обязательство… Право есть, мы им воспользуемся, когда мы будем к этому готовы», — сказал Шабанов на заседании парламента.
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