Власти Карелии допускают перевод школ с муниципального на республиканский уровень

Школы, которые содержатся за счет муниципальных бюджетов, могут быть переведены на финансирование из республиканской казны в Карелии.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Юрий Шабанов.

Он прокомментировал проект федерального закона, который предусматривает содержание школ за счет региональных бюджетов.

«Это право, а не обязательство… Право есть, мы им воспользуемся, когда мы будем к этому готовы», — сказал Шабанов на заседании парламента.