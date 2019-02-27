Власти Карелии: Гостиницы на юге республики не справляются с потоком туристов

Вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов заявил о необходимости развития сети гостиниц в регионе, поскольку действующие места размещения туристов не справляются с потоком гостей.

Об этом заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов сообщил на межрегиональном семинаре по вопросам привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры с помощью государственно-частного партнерства.

По оценке Родионова, наибольшую нагрузку испытвает туристическая инфраструктура в южных районах Карелии в период проведения событийных мероприятий .

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