09:30, 27 Февраля 2019
Власти Карелии: Гостиницы на юге республики не справляются с потоком туристов
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Вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов заявил о необходимости развития сети гостиниц в регионе, поскольку действующие места размещения туристов не справляются с потоком гостей.
Об этом заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов сообщил на межрегиональном семинаре по вопросам привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры с помощью государственно-частного партнерства.
По оценке Родионова, наибольшую нагрузку испытвает туристическая инфраструктура в южных районах Карелии в период проведения событийных мероприятий .
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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