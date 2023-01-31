Власти Карелии готовы дать бизнесу деньги, чтобы он открывал магазины в труднодоступных поселках

Торговые организации и индивидуальные предприниматели будут получать субсидии из бюджета, если согласятся сохранить или открыть новые магазины в труднодоступных и отдаленных поселках.

Это следует из проекта закона, поступившего в парламент Карелии.

Согласно документу, планируется расширить перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, которые имеют право на субсидии. Сейчас розничная торговля не получает такую поддержку за исключением автолавок. Если закон будет принят, то власти смогут субсидировать стационарные торговые точки.

В правительстве считают, что без такой помощи бизнесу невыгодно содержать магазины в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. В результате страдают местные жители, которые не могут приобрести продукты питания и товары первой необходимости.