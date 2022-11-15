Власти Карелии готовы отдать 108 млн рублей за уборку мусорной свалки в Пудоже

Недалеко от местных водоемов скопилось более 80 тысяч кубометров опасных отходов.

В Минприроды Карелии объявили конкурс по поиску подрядчика, который возьмется за рекультивацию древесных и строительных отходов на свадке в Пудоже.



Начальная, она же максимальная цена - 108,2 млн рублей, сообщил на своей странице в соцсети глава администрации Пудожского района Андрей Ладыгин.



«На свалке в Пудоже скопилось 80,3 тысячи кубометров отходов - древесины, бытовые, промышленные, строительные 4 и 5 классов опасности. И все это лежит недалеко от местных водоемов. Ликвидировать свалку должны за полгода, работая в две смены», - сообщил чиновник.



По его словам, работы должны быть завершены до 1 сентября 2023 года.