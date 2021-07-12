Власти Карелии готовы увеличить число семей с правом на бесплатные земельные участки

Комитет по экономической политике парламента Карелии поддержал законопроект о расширении перечня категорий работников в сельской местности, имеющих право на бесплатное получение земельных участков под ИЖС.

Согласно документу, планируется включить в этот список специалистов, которые занимаются социальной работой.

«Мы предлагаем дополнить перечень этих категорий еще одной — социальные работники… Работаем с профильным министерством и смотрим, каких еще специалистов, работающих по направлению „социальная работа“, можно было бы включить. Мы привязаны в российскому классификатору профессий, поэтому нужно четко определить, кто еще мог бы претендовать на получение земельных участков», — пояснила одна из авторов законопроекта депутат Ольга Шмаеник.

На каких условиях предоставляются земельные участки, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».