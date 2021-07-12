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Власти Карелии готовы увеличить число семей с правом на бесплатные земельные участки

Новости. Общество
12:39, 13 Июля 2021
фото: Александр Рюмин/ТАСС

Комитет по экономической политике парламента Карелии поддержал законопроект о расширении перечня категорий работников в сельской местности, имеющих право на бесплатное получение земельных участков под ИЖС.

Согласно документу, планируется включить в этот список специалистов, которые занимаются социальной работой.

«Мы предлагаем дополнить перечень этих категорий еще одной — социальные работники… Работаем с профильным министерством и смотрим, каких еще специалистов, работающих по направлению „социальная работа“, можно было бы включить. Мы привязаны в российскому классификатору профессий, поэтому нужно четко определить, кто еще мог бы претендовать на получение земельных участков», — пояснила одна из авторов законопроекта депутат Ольга Шмаеник.

На каких условиях предоставляются земельные участки, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-13 15:22:57
Сомневаюсь, что нашему человеку нужен земельный участок. И он жить без него не сможет. Сможет. Традиций поколений нет.
Гость
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