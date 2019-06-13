Власти Карелии хотят компенсировать бизнесу покупку туристических автобусов

Управление по туризму Карелии договаривается с министерством экономического развития о выплате компенсаций автоперевозчикам на покупку в 2019 году 10 туристических автобусов.

Об этом заявила начальник Управления по туризму Карелии Екатерина Биктимирова.

По ее словам, в ходе консультаций с автоперевозчиками им была предложена такая мера поддержки как компенсация процентов по кредитам, которые предприниматели возьмут в банках для покупки автобусов. Это предложение автоперевозчиков не устраивает, потому что размер компенсаций слишком мал и затраты на обновление автопарка окажутся для них неподъемными.

"Обсуждается вопрос о компенсациях на покупку – от 2 до 5 млн рублей на автобус", – сообщила начальник Управления.

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