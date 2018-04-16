Власти Карелии хотят отсудить 204 тысячи рублей у Сегежского ЦБК

Министерство природных ресурсов и экологии республики подало в суд на АО "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат".

Как следует из картотеки дел Арбитражного суда Карелии, министерство обратилось в суд с иском к акционерному обществу "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат" о взыскании 204 тыс. 789 рублей ущерба, причиненного лесному фонду незаконной рубкой в квартале 68 выделе 42 Юккогубского участкового лесничества.

Истец направил ходатайство о рассмотрении спора в отсутствие его представителя, в котором заявленные требования поддержал по основаниям, изложенным в иске.

"Ответчик в отзыве на иск оспорил требования истца, указав, что рубка совершена в границах натурного отвода, претензий по качеству освоения делянки у истца не было, что следует из акта освидетельствования от 12.06.2015, считает представленные Министерством доказательства недопустимыми в связи с наличием в них расхождений и неточностей", - отмечается определении суда.

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат входит в лесопромышленный холдинг Segezha Group.