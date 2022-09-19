Власти Карелии хотят проводить федеральные соревнования на будущем биатлонном комплексе в Костомукше

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что строящийся в Костомукше лыжно-биатлонный комплекс должен быть подготовлен для проведения соревнований российского уровня.

Строительство лыжно-биатлонного комплекса идет в Костомукше. Власти считают, что объект должен стать круглогодичной базой не только для тренировок местных спортсменов и любителей, но и для проведения соревнований российского уровня. Об этом заявил Артур Парфенчиков. «Условия для этого здесь оптимальные — снег рано ложится и поздно сходит, он хорошего качества», — пояснил он.

Сообщается, что здание комплекса строит местный подрядчик — компания «Инкод». К концу месяца рабочие планируют завершить нулевой цикл и в октябре приступить к монтажу каркаса здания. В следующем году подрядчик должен сдать объект.

«Сейчас наша главная задача — продолжить строительство инфраструктуры: нужно сделать освещение, ограждение трасс, лыжероллерную трассу. Будем искать источники финансирования, в том числе вместе с руководством Союза биатлонистов России», — заявил Артур Парфенчиков.