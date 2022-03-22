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Власти Карелии хотят пустить пассажирские поезда до порта в Петрозаводске

Новости. Общество
13:58, 23 Марта 2022
фото: © «Столица на Онего»

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РЖД и власти Карелии обсуждают возможность запуска пассажирских поездов по железнодорожной ветке в сторону бывшего грузового порта в районе улицы Ригачина.

Об этом сообщил сегодня глава республики Артур Парфенчиков на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Петрозаводска.

По его словам, РЖД планируют ремонт железнодорожной ветки, по которой составы смогут доставлять грузы на Онежский судостроительно-судоремонтный завод. По замыслу властей республики, эту ветку можно будет использовать для грузоперевозок на другие промышленные предприятия, а также для пассажирского сообщения.

«У нас есть планы с нашими железными дорогами вывести пассажирские маршруты к территории бывшего порта и сделать там некую связку с пассажирскими „Метеорами“ с ориентацией их на Кижи и, может быть, какие-то другие объекты», — сказал Парфенчиков.

Он напомнил, что в прошлом году, такой маршрут был создан в Сортавале, где пассажиры поездов получили возможность пересаживаться на теплоходы, следующие на остров Валаам.

 

 

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