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Новости. Общество
17:40, 18 Сентября 2019
фото: @ Кузьмичев Андрей Георгиевич / frocush.livejournal.com

Власти Карелии хотят включить Беломорканал в состав Северного морского пути

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Расширение габаритов канала повлияет на развитие инфраструктуры, повышение производства и экспортного потенциала арктических территорий.

Об этом во вторник на выездном заседании дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики "Стратегические сессии - Арктика 2035" сообщил замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи региона Виталий Спиридонов, пишет ТАСС. 

"В связи с развитием СМП и арктического региона представляется возможными рассмотреть вопрос включения ББК в состав акватории Cевморпути", – сказал Спиридонов.

Руководство республики отдает ключевую роль в развитии северных территории Карелии, включенных в состав арктической зоны страны, модернизации Беломорканала. По его словам, объект был построен в 1930-е годы и на сегодня его транспортные возможности как по доставке грузов, так и в обслуживании туристов исчерпаны. Так, размеры шлюзов не отвечают требованиям, которые предъявляют транспортные компании.

"Расширение габаритов канала, направленное на увеличение его пропускной способности для судов 8 тыс. тонн и больше, может стать проектом, обеспечивающим развитие инфраструктуры, повышение производства и экспортного потенциала арктических территорий, которая оказывает содействие в реализации имеющихся национальных проектов", – заявил Спиридонов.

Перспектива развития ББК позволит решить проблему с доставкой карельского щебня в Центральный федеральный округ. 

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