Власти Карелии хотят возобновить работу "лагеря смерти" на Сямозеро

Базу "Лесная сказка", где размещался лагерь "Парк-отель "Сямозеро", в котором в 2016 году погибли 14 детей, хотят вернуть в систему образования.

В минувший понедельник 2 апреля ОНФ Карелии провел заседание, на котором рассматривались вопросы организации летнего отдыха.

В ходе заседания замминистра образования республики Наталья Волкова сообщила, что компания, являющаяся собственником базы отдыха "Лесная сказка", которую ранее арендовало ООО "Парк-отель "Сямозеро", обратилось в правительство с предложением о передаче лагеря в собственность республики.

"Компания вышла к правительству республики с предложением на некоторых условиях передать базу "Лесная Сказка" на Сямозеро в ведение республики, - сказала Волкова, - несмотря на то, что эта база с таким печальным шлейфом, она хорошая, со стационарными строениями. Поэтому рассматривается сейчас вопрос о передаче. Мы бы очень хотели, чтобы эта база была в нашем ведении, функционировала в качестве лагеря, возможно, круглогодичного: там хорошие отапливаемые корпуса".

Напомним, судья Пряжинского районного суда Карелии Ирина Кемпинен по заявлению прокуратуры в июле 2016 года запретила деятельность ООО "Парк-отель "Сямозеро", а также запретила данной фирме осуществление деятельности по организации и проведению отдыха, оздоровления детей, их воспитания и обучения.

Именно в лагере "Парк-отель "Сямозеро" 18 июня 2016 года произошла трагедия. Дети из лагеря отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося "Парк-отель "Сямозеро" назвали "лагерем смерти".

В настоящее время в Петрозаводском городском суде идет рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере.

В числе фигурантов уголовного дела: директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.