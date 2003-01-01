Власти Карелии и города решали, вернул ли Петрозаводск статус города заводов и в каком направлении он развивается

С 19 по 21 января в Петрозаводске в рамках проекта #КарелияОткрытая под председательством Артура Парфенчикова прошло онлайн-совещание по итогам социально-экономического развития города.

Формат, как и сам факт такого совещания показывает, насколько серьезно и ответственно власти Карелии и лично глава региона относятся к развитию столицы республики. Времена, когда городские и республиканские власти жили в конфронтации, давно позади. Сейчас республика активно участвует в развитии города, а Петрозаводск как визитная карточка и витрина региона работает на республику и ее имидж. Формат проекта #КарелияОткрытая, исходя из названия, как раз показывает, что власти открыты и активно приглашают горожан и всех жителей Карелии вместе развивать город. Все три совещания, к слову, прошли в онлайн-режиме. Их мог посмотреть каждый.

Три дня глава региона, министры, руководители города и крупнейших предприятий Петрозаводска обсуждали, в какой точке развития сейчас находится карельская столица, что сделано в прошлом году, что ждать дальше. Три дня и три темы — экономика, инфраструктура, социальная сфера.

«Столица на Онего» резюмирует главное из сказанного. Читайте наш МАТЕРИАЛ.